Ex OM : L’incroyable geste obscène subi par Ocampos !

Revenu au FC Séville après un passage raté en prêt à l’Ajax, Lucas Ocampos est un titulaire du club espagnol. L’ancien joueur de l’OM a subi un geste plus que déplacé de la part d’un jeune supporter du Rayo en plein match…

En plein match lors de Rayo Vallecano – FC Séville, alors qu’il s’apprêtait à effectuer une touche, Lucas Ocampos a été victime d’un geste déplacé d’un jeune supporter. Après la rencontre, l’Argentin s’est confié au média DAZN, « je me suis retenu parce que j’ai deux filles. Je ne pense pas que tous les supporters du Rayo sont comme ça, mais il y a toujours un imbécile. J’espère que cela n’arrivera pas dans d’autres domaines, car si cela arrive dans le football féminin, nous savons ce qui peut arriver… »A lire : Dugarry : « Si demain l’OM est vendu… »

🚨 IMAGEN GOL PLAY 🚨 🎥 La secuencia completa de la agresión de un aficionado de Vallecas a Lucas Ocampos 📺 #DirectoGol pic.twitter.com/irozEBa3eO — Directo Gol (@DirectoGol) February 5, 2024



Son club, le Séville FC a condamné aujourd’hui ce geste « obscène ». « Notre joueur Lucas Ocampos a été victime d’un acte obscène et totalement inapproprié de la part d’un supporter local. Le Séville FC espère que les mesures adéquates seront prises pour que de tels comportements ne se reproduisent plus dans un stade de football », a ajouté le club, qui apporte « tout son soutien » à son joueur. La Liga a quant à elle indiqué à l’AFP qu’elle allait déposer une plainte auprès du tribunal pour mineurs en raison de l’âge du supporter et a précisé que la police « l’a déjà identifié ».