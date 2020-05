OM: L’inquiétude de Christophe Dugarry…

André Villas-Boas a finalement décidé de rester à l’Olympique de Marseille la saison prochaine. Pourtant selon Christophe Dugarry, les conditions ne sont pas optimales…

L’OM a annoncé que son entraineur Villas-Boas serait sur le banc olympien l’année prochaine, une bonne nouvelle pour les supporters marseillais. Pourtant le portugais va devoir faire avec des moyens limités, ce que craint Christophe Dugarry.

Je ne crois pas du tout au discours d’Eyraud– Dugarry

« Je crains que l’OM soit dans l’obligation de vendre des joueurs, et je pense qu’ils vendront ce qu’ils peuvent. Je crois pas du tout au discours de Jacques-Henri Eyraud, tu vas devoir combler les trous. Il n’y a plus de confiance entre Eyraud et Villas-Boas, et comme il y a eu une réunion la confiance est revenue ? Je n’y crois pas vraiment. » Christophe Dugarry— Source: RMC Team Duga