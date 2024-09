Ex OM – Lopez : « J’ai eu un mercato compliqué ! Bien sûr, tu prends un mur « 

L’ancien joueur de l’OM Maxime Lopez était l’invité de RMC Sport, ce jeudi soir. Il est revenu sur son choix de rejoindre le Paris FC dans les derniers jours du mercato estival.

Formé à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez va faire son retour en France cette saison. Mais ce ne sera pas en Ligue 1. En effet l’ancien milieu de terrain de l’OM a décidé de s’engager avec le Paris FC dans les derniers jours du mercato estival. Il rejoint ainsi son frère qui évolue dans le club de la capitale depuis plusieurs saisons.

On a tous notre égo même si je ne sortais pas d’une grande saison

Invité sur RMC Sport, Maxime Lopez a expliqué son choix qui a surpris beaucoup de monde : « C’est un choix surprenant car l’année dernière j’ai fait une finale de Conférence Ligue avec la Fio et deux mois et demi après je signe au Paris FC. Il ne faut pas se mentir, être honnête. J’ai eu un mercato compliqué car la saison dernière a été compliquée. Je n’ai pas eu tant de propositions. Les derniers jours (du mercato) des clubs de Ligue 1 sont venus mais j’avais fait mon choix. Je n’avais surtout pas envie d’aller à Sassuolo. Ils avaient (par le passé) bloqué un transfert à Brighton, ils étaient en Serie B. C’était un mercato pas facile. Je n’ai pas eu forcément les propositions. (…) On a tous notre égo même si je ne sortais pas d’une grande saison. Bien sûr, tu prends un mur mais dans la vie il faut faire des choix. Des fois, il faut reculer pour mieux sauter. »

