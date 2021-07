Ex OM : MacHardy ne comprend pas pourquoi Gignac n’a pas été appelé pour l’Euro 2020 !

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac, dispute les JO 2021 avec les Bleuets de Sylvain Ripoll. Auteur d’un triplé et d’une passe décisive, sa prestation n’est pas passée inaperçue ce dimanche. Jonatan MacHardy ne comprend pas pourquoi le buteur n’a pas été appelé à l’Euro 2021 !

André-Pierre Gignac est devenu le patron de l’Equipe de France partie aux Jeux Olympiques 2021 à Tokyo. L’attaquant âgé de 36 ans a brillé ce dimanche en marquant trois buts et délivrant une passe décisive pour Téji Savanier. Une prestation XXL qui a permis aux Français de s’imposer 4-3 en toute fin de match face à l’Afrique du Sud.

Quand je vois que Giroud et Ben Yedder l’ont fait, je me demande pourquoi Gignac n’a pas été convoqué — MACHARDY

Forcément, le match de l’actuel attaquant des Tigres fût remarqué… Pour Jonatan MacHardy, consultant sur RMC Sport, André-Pierre Gignac méritait même de disputer l’Euro 2021 avec l’Equipe de France de Didier Deschamps. Pour lui, il n’a rien à envier à des joueurs comme Olivier Giroud ou Wissam Ben Yedder qui étaient sur le banc.

A LIRE AUSSI : [JO 2021] Ex OM : Le match catastrophique des Bleuets sauvé par André-Pierre Gignac !

« Je pense que pour moi c’est absurde qu’André Pierre Gignac n’ait pas fait l’Euro. Quand je vois que Giroud et Ben Yedder l’ont fait, je me demande pourquoi André-Pierre Gignac n’a pas été convoqué. Après le problème c’est toujours facile de parler de dire « heu machin mais il mérite pas il joue au Mexique ». Mais le problème c’est que les gens ne regardent pas le championnat mexicain et les matchs du championnat mexicain n’ont pas grand chose à envier aux matchs de Ligue 1″ Jonatan MacHardy – Source : RMC (25/07/21)

🗣️💬 « André-Pierre Gignac, c’est absurde qu’il n’ait pas fait l’Euro. »@Jonatan_M13 a adoré le comportement, le niveau, l’engagement et le mental d’André-Pierre Gignac sur la pelouse des JO, face à l’Afrique du Sud. #rmclive pic.twitter.com/lGxbxmJMTj — After Foot RMC (@AfterRMC) July 25, 2021

LES SUPPORTERS MARSEILLAIS NE SONT PAS D’ACCORD

Même du côté des supporters marseillais, les arguments de Jonatan MacHardy ne passent pas. Selon eux, même si André-Pierre Gignac montre un très bon niveau avec l’Equipe de France aux Jeux Olympiques, il n’aurait pas eu sa place dans le groupe convoqué par Didier Deschamps.

J’adore l’OM. J’adore Gignac.

Mais à un moment donné, faut arrêter de dire de telles absurdités. https://t.co/y9mIfJhqko — Rné 🇧🇪 (@RneLeBelge) July 25, 2021