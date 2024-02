Ex OM – Mamadou Niang : « Il ne faut pas être ingrat »

Le Sénégal a vécu des moments difficiles cette semaine avec l’élimination face à la Côte d’Ivoire. L’ancien international Mamadou Niang, ex joueur marseillais, ne pense pas à un départ d’Aliou Cissé.

L’Olympique de Marseille va récupérer un grand nombre de ses joueurs qui étaient à la CAN cette semaine. En effet, après l’élimination du Maroc qui comptait deux Marseillais et du Sénégalais qui en comptait trois, il ne reste que Chancel Mbemba qui porte les couleurs de la RD Congo.

Pour les Sénégalais Ndiaye, Gueye et Sarr, c’est une élimination difficile qui a eu lieu cette semaine face à la Côte d’Ivoire. Canal + Afrique s’est posé la question autour de l’avenir d’Aliou Cissé le sélectionneur. Pour Mamadou Niang, ancien joueur de l’OM, il faut également reconnaître l’impact de cet homme sur la sélection et ne pas s’en séparer aussi vite.

#ToutPourLaCAN 🌍 : Neuf ans après son arrivée sur le banc de touche des Lions 🇸🇳, Aliou Cissé vient d’essuyer un revers qui pourrait le remettre en cause. 🎙 Selon vous, doit-il poursuivre à la tête de la sélection ? pic.twitter.com/7kt7TVRMB1 — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) January 31, 2024

On oublie pas tous les bons moments qu’il nous a fait passer

« L’avenir d’Aliou Cissé? Je n’ai pas besoin d’y réfléchir, répond cash Mamadou Niang sur Canal + Afrique. Aujourd’hui il y a un constat qui est fait : le Sénégal est éliminé. Il faudra faire un bilan. Aliou est assez intelligent pour se bosser et faire le bilan avec la fédération et de voir de quoi l’avenir sera fait. A lui d’avoir le choix de rester ou de partir. Le président de la fédération l’apprécie beaucoup, on n’oublie pas tous les bons moments qu’il nous a fait passer, il nous a emmené deux fois en finale. Il a donné cette première compétition pour le Sénégal donc il ne faut pas être ingrat. Il a apporté de la joie aux Sénégalais. Là ça fait partie de la compétition, c’est pas comme si on avait éliminé en phase de poules. C’est aussi face au pays hôte, c’est une élimination qui n’est pas honteuse. On voulait aller plus loin, peut-être jusqu’en finale mais on a eu la malchance de tomber contre la Côte d’Ivoire, ce n’est pas une honte non plus. Il y aura un bilan qui sera tiré et Aliou prendra la décision.