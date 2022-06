Ex OM : Marcelo Bielsa pourrait déjà reprendre du service

Limogé le 27 février dernier par Leeds, Marcelo Bielsa pourrait retourner du côté de l’Atletic Bilbao où il a déjà été l’entraineur entre 2011 et 2013.

Seulement 6 mois après avoir été remercié par Leeds, Marcelo Bielsa devrait déjà rebondir en Espagne. A 66 ans, il pourrait déjà faire son retour sur le bord de la pelouse et cela dans un club qu’il connaît bien : l’Atletic Bilbao, d’après le média espagnol Radio Popular. En effet, El Loco aurait accepté la proposition d’Inaki Arechabeta l’homme d’affaire espagnole, candidats à la présidentielle du club, pour être de retour au club s’il est élu.

Après 4 années passées à Leeds, notamment marquées par une montée en Premier League, le coach argentin devrait faire son retour en Espagne. L’ancien entraineur de l’OM retrouverait alors le club qu’il avait emmené en finale de la Ligue Europa et de Coupe du Roi. Si La Nacion et Radio Popular ont déjà révélé l’accord entre Bielsa et Arechabeta, l’homme d’affaire espagnol ne devrait l’annoncer officiellement qu’à quelques jours du scrutin. En effet, la popularité de l’Argentin pourrait s’avérer décisive dans la course à la présidence. Réponse le 24 juin avec la nomination ou non d’Inaki Arechabeta.