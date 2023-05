Ex OM : Marcelo Bielsa reprend du service !

Libre de tout contrat depuis son départ de Leeds en février 2022, Marcelo Bielsa va reprendre du service. L’ancien entraîneur de l’OM (2014-2015) va être officiellement nommé à la tête de la sélection uruguayenne. La Céleste n’avait plus de sélectionneur depuis le départ de Diego Alonso après la Coupe du Monde au Qatar. Interrogé par l’AFP, Jorge Casales, membre du conseil exécutif de la fédération uruguayenne de football, a confirmé à l’AFP l’ arrivée d’ »El Loco » sur le banc de l’Uruguay : «Nous avons trouvé un accord. (…) Les différences de formulation ont été réglées et il ne reste plus que la signature du contrat », a-t-il indiqué à l’agence de presse. L’AFP précise aussi que l’entraîneur argentin aura pour mission de mener la Céleste à la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera au Mexique, au Canada et aux États-Unis.

Marcelo Bielsa is back — he’s set to sign as new coach of Uruguay national team. Done deal as full verbal agreement has been finally reached. 🚨⚪️🇺🇾 #Uruguay

Federation member Jorge Casales has confirmed that former OM and Leeds boss will sign the contract in the next hours. pic.twitter.com/HXDXd21Ow7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2023