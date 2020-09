PSG/OM : 3 cas de Covid-19 à Paris, dont… Neymar !

Coup dur pour le Paris Saint-Germain. Trois joueurs majeurs de l’effectif, dont Neymar ont été contrôlés positifs au Covid-19.

Le PSG a confirmé par un communiqué que 3 joueurs de leur effectif ont été contrôlés positifs au Covid-19. Même si le club de la capitale n’a pas donné de noms, le journal l’équipe annonce que les joueurs contaminés sont Neymar, Leandro Paredes et Angel Di Maria. Les 3 Sud-Américains reviennent d’Ibiza, et vont devoir être mis en quarantaine pendant une semaine.

Trois joueurs du PSG sont confirmés positifs au test Sars CoV2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié. L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours.

Paris Saint Germain. Source : compte twitter officiel @psg_inside

LE « CLASSIQUE » EST IL MENACÉ ?

Pour l’instant non. Le protocole sanitaire de la LFP stipule que seuls 4 cas positifs à 8 jours d’un match peuvent entraîner un report. Avant d’affronter l’OM le 13 septembre, le PSG doit rencontrer 3 jours plus tôt le RC Lens. Et ce match aussi n’est pour le moment pas en danger.