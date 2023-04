Mercato ex OM : « Tapie m’a dit : combien tu gagnes? Je te donne 4 fois plus »

Alain Roche était au micro d’Europe 1 ce lundi soir et a été questionné sur son arrivée à l’OM en 1989… C’est Bernard Tapie qui a sorti les bons arguments pour le convaincre !

Ce lundi sur les ondes d’Europe 1, Alain Roche s’est exprimé sur sa signature à l’Olympique de Marseille en provenance de Bordeaux en 1989. Le défenseur central a été convaincu par Bernard Tapie qui était alors à la tête du club marseillais. L’ancien président lui a notamment quadruplé son salaire alors qu’il n’avait que 22 ans !

#OM #TeamOM 💬L’anecdote d’Alain Roche sur son arrivé à #Marseille « Bernard #Tapie au téléphone : ‘Mon p’tit Alain, tu veux joueur en D2 ou avec #Francescoli et #Papin ? Combien tu gagnes ? Je te donne 4 fois plus.’

Et bah tu rentres à la maison et tu réfléchis ! » pic.twitter.com/WIwFjr0N4z — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) April 3, 2023

« D’abord je reçois une convocation dans le bureau de Claude Bez… Quand le moustachu te convoquait, tu te dis : qu’est-ce qu’il va se passer? Le club avait des difficultés financières et on me dit que je dois partir. Je dis : mais je dois partir où? Il me dit à Marseille, avec Jean Tigana. A l’époque, c’était l’ennemi juré des Bordelais ! J’avais 19/20 ans, je dis que je ne veux pas y aller ! On me dit que je dois y aller. Claude Bez me dit : rendez-vous demain matin. Le téléphone fixe et au bout du fil, c’est Bernard Tapie qui dit : mon petit Alain, tu veux jouer en seconde division avec Bordeaux ou avec Carlos Mozer, Francescoli, Papin… Il me demande : combien tu gagnes? Je lui dis. Il me dit : je te donne 4 fois plus. Bon… Tu rentres à la maison et tu demandes ce que l’on fait ! On a les ambitions sportives mais l’argent comptait aussi. On voulait jouer aussi dans un club qui jouait la Ligue des Champions. Bordeaux était en grande difficulté donc je suis parti avec Tigana. »