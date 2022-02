Ex OM : Maxime Lopez affole l’Italie et la Serie A !

Parti à l’hiver 2021 pour rejoindre Sassuolo, Maxime Lopez s’impose comme le leader technique du club italien. Le milieu de terrain pourrait rejoindre un club plus huppé en Serie A !

Peu considéré et en manque de temps de jeu à l’Olympique de Marseille, Maxime Lopez a rejoint la Serie A et plus précisément Sassuolo. Face à L’Inter Milan ce week-end, le milieu français a impressionné les observateurs et les supporters.

La presse italienne le couvre de louanges

Sa prestation fût si aboutie que la presse italienne n’a pas hésité à le couvrir d’éloges. Depuis le départ de Locatelli vers la Juventus, le minot est le chef d’orchestre de Sassuolo. Ses performances ne passent pas inaperçues en Italie puisque des clubs plus huppés aimeraient le récupérer .

A LIRE AUSSI : Mercato : L’OM avait bien tenté de recruter ce milieu de Liverpool !

Les deux clubs romains ne lâcheraient pas Maxime Lopez et espèrent le récupérer dès la fin de la saison au mercato d’été. La Lazio ainsi que l’AS Roma envisageraient de passer à l’action d’après les information de Calcio in Pilole. Sur Transfermarkt, il est évalué à 12M€ mais la somme pourrait drastiquement augmenter puisqu’il est sous contrat avec Sassuolo jusqu’en 2025.

Les notes de Maxime Lopez, après le succès face à l’Inter Milan hier soir : Repubblica (8) : « Il inspire chaque contre » CorSera (7) : « Il commande les opération avec un calme d’un playmaker confirmé » Il Giornale (7) : « Il brode au milieu de terrain » pic.twitter.com/18NADaCd8k — BeFoot (@_BeFoot) February 21, 2022

J’aurais pu correspondre au style de jeu de Sampaoli — Maxime Lopez

Pour fêter nos 50 000 abonnés, Maxime Lopez était venu sur notre plateau lors de notre live qui avait duré 16h en mai dernier. L’ancien olympien s’était exprimé sur Jorge Sampaoli qu’il n’a pas pu connaître à Marseille. Malgré tout, il pense que ça aurait pu coller !

« Je n’ai pas de regrets, non mais bien sûr que ça me donne envie ! Ce n’est pas que ça me donne envie mais je pense que j’aurais pu correspondre au style de jeu qui a été mis en place avec le coach Sampaoli. Après, on n’est pas encore au bout du projet. Il n’est pas encore parfait, je pense qu’il a encore besoin de joueurs pour vraiment lancer son truc. Je l’ai vu jouer avec Séville moi à l’époque quand il y avait Samir Nasri. J’avais regardé les matchs, c’était pas mal ! Mais non, je n’ai pas de regrets. Le style de jeu me plaît beaucoup évidemment. » Maxime Lopez – Source : Football Club de Marseille (31/05/21)