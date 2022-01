Ex OM : Même au Mexique, Gignac garde la fibre marseillaise !

Sur les réseaux sociaux, le club des Tigres avait partagé une vidéo où l’on voit André-Pierre Gignac crier sur un enfant qui porte le maillot du PSG… L’OM et le joueur lui ont offert un maillot du club marseillais !

Malgré la distance, André-Pierre Gignac reste très attaché à l’Olympique de Marseille. L’attaquant également passé par Toulouse ne supporter pas de voir le maillot du PSG… Et on a pu s’en rendre compte tout récemment avec une vidéo partagée sur les réseaux sociaux du club des Tigres où l’on voit Gignac engueuler le fils de son coéquipier Nicolas Lopez, qui porte le maillot parisien !

Un maillot de l’OM à la place de lui du PSG !

L’histoire ne s’arrête pas puisqu’il y a quelques jours, l’Olympique de Marseille et le joueur ont offert un maillot au garçon âgé de 9 ans ! Ce dernier l’a fièrement porté, à la place de celui du PSG, et a livré un message à l’OM ainsi qu’à Gignac via la story de son père sur Instagram.

« Bonjour Gignac, Bonjour Marseille, merci pour le cadeau que vous m’avez fait, je te remercie beaucoup, je te félicite, vous avez été très gentils » Elia Benjamin López – Source : OM Espanol (17/01/22)