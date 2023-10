Ex OM : Même en tant que coach, Barton ne fait pas dans la dentelle !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Joey Barton, avait fait un passage remarqué à l’OM lors de la saison 2012/2013. Ce dernier est aujourd’hui entraîneur de Bristol Rovers en League One (D3 anglaise). L’ancien milieu de terrain a totalement dézinguer son attaquant suite à la défaite face à Peterborough.

En effet, Joey Barton n’a pas mâché ses envers son attaquant Luke Thomas. Son joueur a décidé de continuer à jouer alors qu’il était blessé, ce qui aurait coûté le deuxième but encaissé à son équipe.

Eradiquer ces faibles d’esprit qui font actuellement partie de notre équipe

Joey Barton n’a pas du tout, mais vraiment pas du tout apprécié son comportement et l’a fait savoir après le match. « Pour couronner le tout, un jeune garçon idiot – je ne peux même pas le qualifier d’homme – a compromis l’équipe avec son comportement et l’on s’est retrouvé à 2-0 au pied d’une montagne à gravir. À moins que l’on ne se ressaisisse, et que l’on éradique ces faibles d’esprit qui font actuellement partie de notre équipe, nous ne serons pas promus dans cette division. On se retrouve à 2-0, juste parce que quelqu’un n’a pas eu l’état d’esprit nécessaire pour prendre la bonne décision pour garder l’équipe forte. J’aimerais pouvoir le sanctionner et je vais en parler au CEO parce que c’est une décision ridicule. Il ne devrait pas être payé cette semaine pour ce qu’il a fait parce qu’il nous a fait perdre 2-0 ».

Depuis cette déclaration, son équipe a montré du caractère car elle s’est imposée 3-0 face à Port Vale.