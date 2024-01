Ex OM : Mendy au cœur d’une polémique avec son coach à Lorient

D’après les informations de L’Equipe, la tension et le ton est monté avant la trêve hivernale à Lorient entre Benjamin Mendy et Régis Le Bris. Le coach lorientais réagit en conférence de presse.

Avant la trêve hivernale en décembre dernier, une tension s’est faite ressentir dans le vestiaire du FC Lorient. Après une lourde défaite face au Stade Brestois, le coach lorientais aurait ciblé quelques joueurs dont le comportement ne lui plaisait pas. L’Equipe expliquait alors que la situation s’était tendue avec Benjamin Mendy plus particulièrement qui aurait promis de régler ça à la reprise.

J’ai pris mes responsabilités, certains joueurs aussi — Le Bris

La reprise étant là et le coach Le Bris en conférence de presse ce jeudi avant la Coupe de France, les journalistes ont posé la question à l’entraîneur. Ce dernier ne confirme pas mais laisse tout de même entendre que l’ambiance n’était pas au rendez-vous ces dernières semaines.

« Je ne confirme rien de ce qui est sorti sur les réseaux sociaux. Ce qui se dit dans un vestiaire doit rester dans un vestiaire. Heureusement qu’il y a des tensions. Si on a un vestiaire calme après un 4-0 à Brest et qu’on se quitte en bons amis comme si de rien n’était… Ça ce n’est pas possible. Il y avait évidemment des tensions, du mécontentement, une forme de boule d’énergie négative qu’il fallait laisser éclater, reconnait Le Bris en conférence de presse. On dit parfois qu’il ne faut pas réagir à chaud. Mais dans ces circonstances il le fallait vraiment. J’ai pris mes responsabilités, certains joueurs aussi. Ça a créé les conditions d’une zone conflictuelle nécessaire pour traiter nos problématiques. On ne performe pas, il faut crever les abcès s’il y en a. Il y a eu beaucoup d’échanges avec les joueurs et ça se poursuit. Il faut du caractère. Je ne veux pas un vestiaire avec que des joueurs plats, sans émotion. Il y a du caractère et il en faut. Il y a du dialogue et du respect. Nous sommes ici pour performer. Le débat, c’est de créer des électrochocs pour améliorer la situation au classement. Personne ne pense à saboter le projet collectif. Le dialogue est très ouvert. On se parle, on discute, on se challenge, dans un sens comme dans l’autre »