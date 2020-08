Ex OM : Ménès trouve que la décision de Di Meco est « très grave »…

Le Paris Saint-Germain pourrait aller jusqu’en finale de la Ligue des Champions… En prévision d’une éventuelle qualification du club rival de l’OM, Eric Di Meco a informé ses supérieurs qu’il ne souhaitait pas commenter ce match. Une décision jugée « très grave » par Pierre Ménès.

Eric Di Meco est devenu l’une des principales voix de RMC, et notamment sur la chaîne de télévision où il commente les matchs de Ligue des Champions. Ce mercredi, il a commenté la qualification du Paris Saint-Germain face à l’Atalanta en quart de finale.

moi je trouve ça très grave — MENES

Le PSG est donc en bonne route pour aller jusqu’au bout et jouer la Finale de la Ligue des Champions. L’ancien joueur de l’OM a informé la direction de la radio qu’il ne souhaitait pas commenter ce match, à cause de son histoire avec Marseille. Sur son compte Twitter, Pierre Ménès a commenté cette information sortie par le journal L’Equipe… Il juge cette décision « très grave » et préférerait entendre l’ancien défenseur plutôt que Jérôme Rothen qui devrait le remplacer.

A LIRE AUSSI : Vente OM : Ajroudi affirme que des discussions sont en cours !

Mais du coup il commente quand même la demi ? Et @BeyeHabib il va pas commenter le PSG si ils vont en finale 😂? https://t.co/EZQGDBetAU — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 13, 2020