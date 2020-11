Ex OM : Michy Batshuayi claque un doublé et prévient l’Equipe de France !

L’ancien attaquant de l’OM, Michy Batshuayi s’est offert un doublé face à la Suisse mercredi soir. Le buteur s’est exprimé après cette victoire 2-1 de la Belgique. Il n’oublie pas l’Equipe de France qui avait éliminé les diables rouges en demi-finale de Coupe du Monde en 2018…

Michy Batshuayi chambre même les Bleus et espère avoir une revanche…

Ils (l’Equipe de France) ont peur de nous. On a envie de prendre notre petite revanche — Michy

« Ça nous est resté entre les dents c’est clair. On se devait de gagner le match. Ils l’ont gagné mais pas de la meilleure des façons. Il y a eu beaucoup de regrets. L’Equipe de France favorite ? Nous aussi quand même. Ils ont peur de nous. On a envie de prendre notre petite revanche. Si on a l’occasion de se venger, on se vengera, je l’espère ».

Michy Batshuayi – source: RTL Sport (11/11/2020)

« Personnellement, ça fait du bien ! »: Michy Batshuayi SAVOURE son doublé contre la Suisse https://t.co/DcxljSgk95 — RTL sport (@RTLsportbe) November 11, 2020





Michy fait gagner la Belgique

L’ancien attaquant de l’OM, aujourd’hui prêté par Chelsea à Crystal Palace, a égalisé grâce à une récupération haute de son équipe. Une frappe à ras de terre du pied gauche.

Michy Batshuayi égalise pour la Belgique face à la Suisse ! 💻📲 Le match en direct vidéo 👉 https://t.co/Z0yYD2zpGr #lequipeFOOT pic.twitter.com/FfFY2R9tKz — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 11, 2020

Michy a ensuite donné l’avantage à la Belgique d’une belle frappe du droit en pivot.

Doublé de Michy Batshuayi ! La Belgique mène désormais d’un but face aux Suisses. 💻📲 Le match en direct vidéo 👉 https://t.co/Z0yYD2zpGr #lequipeFOOT pic.twitter.com/Dr7KzOdkd1 — L’ÉQUIPE (@lequipe) November 11, 2020

L’attaquant a remercier son passeur, Thomas Foket le latéral droit du Stade de Reims…