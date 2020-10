Mercato OM : 6 noms pour le joker (latéral doit)

Le mercato s’est encore joué dans les derniers jours. Alors que l’OM n’a pas trouvé de latéral droit pour compenser le départ de Bouna Sarr, il reste la solution du recrutement d’un joker en France…

L’OM a réussi à se faire prêter Michael Cuisance en provenance du Bayern (dans le deal avec le départ de Sarr) afin de compenser numériquement le départ de Maxime Lopez. Par contre, le poste de latéral droit reste vacant avec un seul spécialiste du poste ; Hiroki Sakai. L’OM envisage donc de recruter un joker à ce poste, mais il doit venir de Ligue 1 ou Ligue 2 et ne pourra pas participer à la phase de poule de Ligue des Champions. En effet, l’OM a remis sa liste hier soir, date limite de l’inscription des joueurs pour cette compétition.

Centonze, Lala, Sidibé Amian…

Dans cette optique, l’Équipe propose six joueurs correspondants au profil recherché, dont certains ont été sondés par l’OM. Il y a déjà trois profils étudiés par le club olympiens : Fabien Centonze (Metz), Kenny Lala (Strasbourg) et Thomas Foket (Reims). Le quotidien sportif rajoute Djibril Sidibé (Monaco) qui aurait été proposé à l’OM. De plus, l’Equipe propose les profils de Dennis Appiah (Nantes) et de Kelvin Amian (TFC).

Si Kenny Lala semble intéressé, d’autant que le joueur ne dispose que d’un contrat jusqu’en 2021, Villas-Boas aurait écarté cette option. Centonze et Foket ne seraient pas disponibles, et l’OM n’aurait pas répondu à l’option Sidibé qui dispose d’un gros salaire à Monaco. Le challenge semble complexe pour l’OM qui a encore une fois raté sa fin de mercato…