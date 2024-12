Ex OM : Michy Batshuayi, le « parfait » stambouliote…

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2014 en provenance du Standard de Liège, Michy Batshuayi a laissé l’image d’un attaquant à l’aise techniquement et adroit devant le but. Mais que devient il ?

Michy arrive à l’OM en 2014 à l’âge de 21 ans en tant que grand espoir du football belge. Lors de sa 1ère saison, il occupe un rôle de doublure d’André Pierre Gignac sous les ordres de Marcelo Bielsa. Malgré ce rôle en sortie de banc, il réussira à se montrer décisif en trouvant le chemin des filets à 10 reprises, notamment lors d’un après-midi de décembre 2014 avec un magnifique enchaînement contre le LOSC (2-1) qui avait permis aux olympiens de terminer « Champion d’Automne » devant le PSG. Lors de sa deuxième saison (2015-2016), il sera l’un des rares olympiens à surnager dans une saison galère collectivement en inscrivant pas moins de 23 buts toutes compétitions confondues. Une saison XXL qui attirera l’œil des plus grands cadors européens. A l’été 2016, il finira donc par s’engager avec le grand Chelsea contre un chèque de 39 millions d’euros, ce qui représente encore aujourd’hui la plus grosse vente de l’histoire du club olympien. Un transfert de l’autre côté de la Manche qui marquera le début d’un parcours que l’on peut qualifier de nomade.

Prêts à répétition aux 4 coins de l’Europe…

Lors de sa 1ère saison à Chelsea, Michy Batshuayi devient champion d’Angleterre mais peine à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans l’effectif des blues face à la concurrence d’un certain Diego Costa. Bien qu’il réussisse à inscrire 9 réalisations lors de cette saison, l’attaquant belge ne s’est jamais réellement vu offrir la place d’un titulaire indiscutable. La saison d’après sera quasiment similaire puisque malgré ses 10 buts, les blues ne lui feront toujours pas totalement confiance. Il enchaînera ensuite lors des saisons suivantes de nombreux prêts dans toute l’Europe, notamment à Dortmund en Bundesliga, puis à Valence en Espagne et à Crystal Palace en Angleterre, où il alternera performances intéressantes et périodes d’inefficacité. Ces aventures, bien que positives par moments, ne lui permettent pas de se stabiliser réellement dans un grand club. Lors de la saison 2019-2020, les Blues décident toutefois de conserver l’international belge mais Bis repetita, l’ancien olympien sera cantonné à un poste de super-sub avec seulement 5 titularisations sur l’ensemble de la saison. Il sera ensuite de nouveau prêté à Crystal Palace lors de la saison suivante.

Un nouveau chapitre en Turquie

En 2021, Batshuayi est cette fois ci prêté en Turquie du côté de Besikstas, où il trouve enfin plus de régularité et de temps de jeux sur le terrain. Loin des projecteurs des grandes ligues européennes, il inscrit 14 buts au cours de la saison avec les aigles d’Istamboul. À l’issue de cette saison il fera son une nouvelle fois son retour à Chelsea mais pas pour longtemps puisqu’il quitta cette fois ci définitivement le club londonien pour s’engager dans un autre club stambouliote, le Fenerbahce. Avec le « Fener », le diable rouge va alors disputer deux saisons pleines (2022-2023 et 2023-2024) en empilant la bagatelle de 44 buts en 75 matchs.

Depuis cet été, le natif de Bruxelles à rejoint les rangs du troisième grand club stambouliote, Galatasaray. Un transfert qui a fait parlé du côté de l’ancien Constantinople puisqu’il a rejoint le cercle très fermé des joueurs ayant réalisé le tryptique Besiktas, Fenerbahce, Galatasaray, trois clubs qui ne sont pas connus pour se porter une grande affection mutuelle…

a lire aussi : OM : Ce qui impressionne Riolo chez Greenwood