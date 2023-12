Ex OM : Moment difficile pour un ancien Marseillais, « ce n’est pas simple du tout »

Ancien gardien de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda vit des moments difficiles avec le Stade Rennais. Il l’explique en zone mixte après la défaite face à Monaco.

Après avoir perdu au Vélodrome face à l’OM sur le score de 2-0, le Stade Rennais enchaîne une journée compliquée en perdant à domicile contre l’AS Monaco 2-1. Le gardien des Bretons, Steve Mandanda, était en zone mixte après la rencontre et n’a pas apprécié la tournure des évènements qui les enfonce dans une situation compliquée en Ligue 1.

Benjamin Bourigeaud et Steve Mandanda sont allés à la rencontre des supporters rennais une petite heure après la défaite contre Monaco : « Ça s’est passé dans le calme, ça a été constructif. » #SRFC pic.twitter.com/hO16rDXtuQ — Clément Gavard (@Clem_Gavv) December 9, 2023

Je ne suis pas fâché, je suis déçu. Je ne suis pas dépité

« C’est une réalité, on fait des matches qui sont dans l’ensemble corrects et on est punis à chaque fois par une erreur de concentration, par une erreur individuelle, par des situations qui sont largement évitables. Derrière, on se tue les matches. Quand ça se répète aussi souvent dans une saison, on a un manque de confiance. Ce ne sont pas forcément des situations que l’on a envie de vivre parce que cela veut dire que la période n’est pas bonne. En tout cas, on a qu’une seule volonté, c’est de faire une série pour sortir de cette situation. Ce n’est pas simple du tout. », a expliqué l’ancien gardien de l’OM en zone mixte après le match. »

« Je ne suis pas fâché, je suis déçu. Je ne suis pas dépité. On est tombés contre plus fort que nous, on a été battus par plus fort que nous. Je suis par contre déçu de notre première mi-temps, parce que je pense que l’on aurait pu sortir davantage de ballons, avoir un peu plus de maîtrise et d’assise collective », a détaillé le coach Julien Stéphan en conférence de presse.