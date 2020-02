Ce cadre du stade Rennais l’avoue: « je vois mal l’OM ne pas être second de L1 cette année! »

Joueur de l’OM pendant quatre saisons, Jérémy Morel joue maintenant au Stade Rennais. Il a donné son avis concernant la fin de saison marseillaise…

Jérémy Morel est passé par l’Olympique de Marseille de 2011 à 2015. Aujourd’hui au Stade Rennais qui est un concurrent au podium pour les marseillais, il a donné son pronostic concernant la fin de saison olympienne. Il s’est aussi exprimé sur son aventure marseillaise…

Je vois mal l’OM ne pas finir second du championnat– Morel

« Je garde que des bons souvenirs de mes années marseillaises, c’était quatre saisons incroyables. Même si c’était compliqué au départ, je suis parti du principe que c’étais ça la vie de footballeur. Quand je vois ce groupe aujourd’hui, il y a une vraie force qui se dégage, je vois mal l’OM ne pas être second du championnat cette année. C’était rare que je puisse monter au moment des corners pour marquer de la tête car on me disait que j’étais trop petit, mais Marcelo Bielsa m’avait donné ce droit là… » Jérémy Morel – source : Bein Sport