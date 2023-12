Ex OM : Mourinho raconte son calvaire avec Lassana Diarra et son agent !

Dans le podcast de son ancien joueur John Obi Mikel, José Mourinho a raconté quelques anecdotes sur l’ancien joueur de l’OM, Lassana Diarra. Malgré sa qualité, le milieu de terrain français ne lui a pas laissé que de bons souvenirs !

Il y a des joueurs qui sont passés par l’OM, ne sont pas restés très longtemps, mais auront marqué les supporters par des fulgurances lors de certaines rencontres. Lassana Diarra en fait clairement partie après son passage entre 2015 et 2017. Après une cinquantaine de matchs dont certains qui restent encore dans la mémoire des supporters de l’OM, le milieu de terrain est parti en rompant son contrat à l’amiable avec le club.

Tu vois tous ces cheveux blancs que j’ai sur le côté droit, je les dois à Lassana Diarra et à son agent

Sa fin d’aventure à Marseille fut mouvementée, tout comme cela l’a été durant une grande partie de sa carrière. José Mourinho qui l’a eu dans deux clubs différents : Chelsea et le Real Madrid, se rappelle d’une excellent footballeur mais d’une personne difficile à gérer. Même chose avec son agent qui était vraisemblablement intrusif dans la gestion du joueur au quotidien. Le coach portugais le raconte dans le podcast de John Obi Mikel.

« Je suis désolé de t’interrompre. Lassana, je l’ai eu à Chelsea puis au Real Madrid. Tu vois tous ces cheveux blancs que j’ai sur le côté droit, je les dois à Lassana Diarra et à son agent. L’agent de Lassana était comme ça, a poursuivi Mourinho. Si Lassana débutait le match et jouait 90 bonnes minutes, le jour suivant, il réclamait un nouveau contrat et plus d’argent. Quand Lassana ne jouait pas et devait s’asseoir sur le banc, il demandait un rendez-vous le lundi suivant pour faire savoir que Lassana avait l’intention de partir. C’était un joueur fantastique, un joueur fantastique. »