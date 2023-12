Mercato : Deux clubs de PL le veulent, il veut rester à l’OM !

Depuis quelques semaines, son nom est cité parmi les pistes de quelques clubs en Premier League ! Cependant, Iliman Ndiaye semble déterminé à l’idée de s’imposer à l’OM.

Arrivé en star à l’Olympique de Marseille, Iliman Ndiaye ne répond pas tout à fait aux attentes placées en lui. L’international sénégalais doit se détendre dans son jeu et se faire confiance pour montrer de quoi il est capable. Son talent ne passe pas inaperçu malgré une perte de tranchant.

Ndiaye ne veut pas quitter l’OM

En Angleterre, notamment The Sun, on parle d’un intérêt toujours appuyé d’Everton. A l’époque où il évoluait à Sheffield, les Toffees avaient coché son nom mais il a finalement choisi l’OM, son club de coeur. D’après Foot Mercato, le club anglais est bien intéressé par le Sénégalais.

Cependant, Iliman Ndiaye n’est pas vraiment séduit à l’idée de retourner en Angleterre ou à quitter l’Olympique de Marseille tout court. L’attaquant veut s’imposer sous ses nouvelles couleurs avant de songer à un départ vers un autre club. Il aura certainement la possibilité de se montrer face à Montpellier dès ce mercredi.

Comme annoncé en Angleterre, Everton s’intéresse toujours à Iliman Ndiaye (OM). Un autre club de Premier League suit son cas selon nos informations. Mais le joueur veut rester à l’OM et n’envisage pas de départ. Il est motivé et veut s’imposer. https://t.co/QAWDsgDeF4 — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) December 18, 2023

Ndiaye, je suis désolé pour lui mais ce n’est pas possible de recevoir un tel accueil

Marc Libbra a été questionné par Afrik-Foot sur le début de saison de l’OM et les quelques joueurs africains de l’effectif. L’ancien joueur marseillais n’a pas compris qu’on lui fasse un tel accueil.

OM : Marc Libbra – « ça fait bizarre de voir Aubameyang sur le banc » [Exclu] https://t.co/49M4TlqyzF pic.twitter.com/9vR5mFhx7V — Afrik-Foot (@afrikfoot) November 25, 2023

« Sarr, Ndiaye… C’est pareil, ce sont des gamins, ce sont de jeunes joueurs. Ndiaye qui arrive d’Angleterre et qu’on ne connaissait pas forcément. C’est un pari, on le sait. Sarr c’est pareil, on va tenter un pari. On peut se permettre quand on évolue dans un autre club de dire « oui, ça va se passer, ça va le faire », mais à Marseille on ne fait pas de cadeau, rappelle Marc Libbra dans un entretien à Afrik-foot. Ndiaye, quand il est arrivé, je suis désolé pour lui mais ce n’est pas possible de recevoir un tel accueil. A un moment donné, il faut arrêter les bêtises et ce qu’on a fait autour de lui. Les gens, ils rêvent… Ça me rappelle une chose : quand Drogba s’en va, c’est Peguy Luyindula qui arrive si mes souvenirs sont bons et on compare de suite. Mais ce n’est pas comparable ! Je me suis dit, « mais ils sont complètement fous ! » Je dis ça parce que je connais l’ambiance de Marseille, ce sont des mecs qui vont rêver et on se dit « ouais, ouais ça va être pareil que Drogba. » Mais Alexis Sanchez ne pourra jamais être remplacé, et Aubameyang ce n’est pas le profil d’Alexis Sanchez. Et Ndiaye, qui est un joueur qui a évolué en Championship, il doit faire ses preuves en France. Qu’on le veuille ou non, la Ligue 1 est plus difficile. (…) On prend les joueurs africains qui sont arrivés cette année, si on les met dans le moule de la saison passée, ça peut fonctionner. Cette année, ils sont tous dans le dur. Il va falloir s’arracher, se battre chaque matin et chaque soir pour s’en sortir. »