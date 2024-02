Ex OM : Nasri prévient le PSG !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Consultant au Canal Football Club, le « Petit Prince », comme il était surnommé à l’OM, n’a pas mâché ses mots sur le match des parisiens face à la Real Sociedad hier.

Malgré la victoire 2-0, Paris a nettement été dominé par cette équipe basque en première mi-temps. 45 minutes que Samir Nasri a jugé insuffisante pour espérer aller plus loin dans la compétition.

«Ce que je ne comprends pas, moi, c’est qu’on est au mois de février, et que Luis Enrique, sa philosophie c’est d’avoir beaucoup plus de maîtrise de balle. Au mois de février, contre une équipe qui effectue un pressing pendant 45 minutes assez haut, le PSG n’a pas de solution et il faut que l’entraîneur leur tire les oreilles un petit peu à la mi-temps pour qu’ils puissent rectifier le tir. Face au Real Madrid ou face à Manchester City, ça ne passera pas. Face au Bayern, peut-être.»

Nasri prévient le PSG : « Face au Real Madrid ou Manchester City, ça ne passera pas » https://t.co/hAIFV4Y0zw #sport #sports — Sport.fr (@FilSport) February 15, 2024

« Il était difficile d’imaginer que nous allions gagner ce match 2-0 »

Après le match le défenseur Marquinhos a déclaré qu’Enrique leur avait « tiré les oreilles » à la mi-temps. Enrique s’est amusé de la question de journaliste en rétorquant en conférence de presse « Je ne me souviens de rien, les cuisiniers ne disent pas leurs recettes. »

🎙️ Les réactions de Luis Enrique et @donnarumma après la victoire 2-0 🆚 la Real Sociedad #PSGRSO I #UCL pic.twitter.com/DUqAalPnt5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 15, 2024

Il a ensuite concédé que son équipe a été dominée en première période : « Il était difficile d’imaginer que nous allions gagner ce match 2-0. […] En Ligue des champions, il y a beaucoup de pression et quand nous avons vu en première mi-temps que nous n’étions pas capables de sortir parce que la Real Sociedad pressait très bien, nous sommes devenus plus petits, plus petits, plus petits. Et on a souffert. »