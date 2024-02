OM : C’est confirmé pour Samuel Gigot et Clauss !

Après un carton rouge reçu face au FC Metz lors de la dernière rencontre de Ligue 1, Samuel Gigot connaît sa sentence ! Le défenseur français écope d’un match de suspension.

L’Olympique de Marseille a reçu le FC Metz au Vélodrome pour le dernier match de Ligue 1. Les Marseillais ont rapidement perdu pied avec l’expulsion de Samuel Gigot sur un contre de Mikautadze. Après ce rouge, les supporters marseillais attendaient la suspension qui allait être donnée au défenseur marseillais. Finalement, le natif d’Avignon n’écopera que d’un seul match ferme comme le confirme la Commission de Discipline ce mercredi après s’être réuni. Jonathan Clauss sera également suspendu pour une rencontre à la suite de 3 cartons jaunes en moins de 10 rencontres. Pour le piston, cela concernera le match face à Montpellier.

A LIRE AUSSI : OM – Le gros message de Gattuso : « si vous voulez ça, il faudra changer d’entraîneur »

❌ Marco Bizot, Samuel Gigot, Dante… Toutes les décisions de la Commission de Discipline ⤵️https://t.co/jUwr4ClTGs — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) February 14, 2024

Après une semaine de réunion et de tensions avec les supporters, l’Olympique de Marseille n’a pas franchement répondu aux attentes. Les joueurs ont essayé mais très vite le match a tourné en leur défaveur avec l’expulsion de Samuel Gigot en première période. Pour Benoît Cheyrou qui commentait le match pour Prime Vidéo, ce n’est pas un résultat catastrophique de ne prendre qu’un point face au FC Metz à domicile.

💬 Pour Benoît Cheyrou, ce n’est pas le pire match de l’OM, il y a même des motifs de satisfaction comme Faris Moumbagna et Jean Onana.#OMFCM pic.twitter.com/BjHJTpHFEV — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 9, 2024

Avec l’expulsion assez tôt à la 30e minute de jeu, est-ce que finalement ce n’est pas un bon résultat pour l’OM?

« De manière brute comme ça, prendre un seul point face au FC Metz, ce n’est pas une bonne opération de l’Olympique de Marseille. Mais je pense que ce n’est pas leur pire match de la saison, ça c’est sûr. On a vu des centres, on a vu des frappes, on a vu de l’ambition dans le jeu. Moumbagna était intéressant et je pense qu’il va rendre service à cette équipe de l’OM. Onana a été bon aussi. A 10 contre 11, ils n’ont pas subi. Alors c’est sûr qu’en menant 1-0 et qu’on se fait reprendre sur un coup de pied arrêté, ça peut être rageant et frustrant. Maintenant, il n’y a pas eu beaucoup de contre très tranchant et très dangereux de la part des Messins. Dans ces marquages préventifs que l’on pouvait craindre par rapport au scénario que l’on imaginait, ce n’est pas un match catastrophique de la part de l’OM. C’est sûr que c’est frustrant de ne repartir qu’avec un seul point mais avec l’expulsion assez tôt à la 30e minute de jeu, est-ce que finalement ce n’est pas un bon résultat pour l’OM? », questionne Cheyrou au micro de Prime après le match.