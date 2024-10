Ex OM : Nasri tacle Deschamps et a du mal à digérer la retraite de Griezmann !

Après l’annonce d’Antoine Griezmann d’arrêter la sélection française, l’ancien joueur de l’OM Samir Nasri a affiché sa déception mercredi soir. Il tacle Didier Deschamps au passage…

Samir Nasri a bien du mal à accepter la fin de la carrière internationale d’Antoine Griezmann. L’ancien milieu de terrain l’a fait savoir lors de l’émission Canal Football Club ce mercredi : « Pour moi, il a le niveau pour continuer en sélection et espérer jouer le Mondial aux Etats-Unis. Un pays qu’il apprécie. Je pense qu’après l’euro, il a été déçu. Contre l’Italie, il a profité de la maladie de Kolo Muani pour être titulaire et contre la Belgique, il n’a pas joué. Il s’est dit que son statut a changé. Il arrive aussi avec une génération qu’il ne connait pas forcément ». Concernant la réaction de Deschamps, Nasri estime que «c’est manquer de classe » de dire que c’est lucide. Le consultant de Canal+ regrette cette situation: «Je trouve ça dommage. Il est facilement dans le top 10 des meilleurs joueurs français de l’histoire et ça s’arrête du jour au lendemain sans qu’il n’ait l’hommage qu’il mérite. Moi ça m’attriste car des joueurs de son calibre on n’en a pas. Une page se tourne ».

« Je trouve ça dommage, pour moi il est facilement dans le top 10 des meilleurs joueurs de l’histoire de l’Équipe de France » 😕 Samir Nasri déçu de l’annonce brutale de la retraite internationale d’Antoine Griezmann#UCL pic.twitter.com/6W5lRIxt3b — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 2, 2024



Fan de l’Olympique de Marseille, Antoine Griezmann l’a montré à plusieurs reprises dans des vidéos ou sur les réseaux sociaux. L’attaquant de l’Atlético Madrid aurait d’ailleurs joué un grand rôle dans l’arrivée de Geoffrey Kondogbia à l’OM. Dans un live sur Twitch avec Jérémy Berrie, le Français a livré un message pour son ancien coéquipier.

« J’espère que tu vas bien. Juste pour te dire que j’étais très fier et très heureux de partager des moments dans le vestiaire, en dehors du terrain, sur le terrain avec toi. Je te souhaite le meilleur à Marseille. Et puis je t’attends à Madrid si tu as un ou deux jours, passes à la maison. Tu es le bienvenu. Force à toi, grosse saison. Et Allez l’OM ! », a lâché l’attaquant à la fin de son intervention

#Griezmann qui envois un message sympa à #Kondogbia dans l’excellente émission de Jeremy Berrie a voir ici en replay ! https://t.co/zp2OXfxtMK J’aime particulièrement la fin 👀💙#TeamOM pic.twitter.com/xJswIb3BDD — ꪜꪖꪀ (@VanTeamOM) August 28, 2023

Kondogbia et Aubameyang questionnés sur Griezmann

En conférence de presse lors de la présentation de Kondogbia, les journalistes ont forcément posté une question sur Grizou et la réponse a forcément emballé les supporters !

« Antoine Griezmann a toujours aimé ce club. Je me permets de le dire, il était content que je signe à l’OM. Pareil pour Renan Lodi. Griezmann sera peut-être le prochain? », a déclaré le milieu de terrain !

#Kondogbia : « Antoine Griezmann a toujours aimé ce club. Je me permets de le dire, il était content que je signe à l’OM. Pareil pour Renan Lodi. Griezmann sera peut-être le prochain? (rires) » #OM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 3, 2023

Je peux toujours envoyer un petit message !

Quelques minutes après, c’était au tour de Pierre-Emerick Aubameyang d’être présenté devant les journalistes ! Forcément, la question lui a également été posé pour l’arrivée d’Antoine Griezmann. L’international gabonais a répondu avec le sourire « Oui je connais Antoine Griezmann… Ce n’est pas forcément de mon ressort mais je peux toujours envoyer un petit message ! »

A voir si Pablo Longoria laissera ce message être envoyé puisqu’il a clairement dit en conférence de presse que le mercato offensif devrait être bouclé puisque chaque poste est doublé ! De plus, un départ de Griezmann des Colchoneros ne semble pas être dans les tuyaux. Après des saison de galère en Catalogne, l’attaquant français semble avoir retrouvé son niveau sous Diego Simeone.