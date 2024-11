Ex OM : Nemanja Radonjic se fait remarquer en Ligue des Champions !

Les anciens joueurs de l’OM retrouvent enfin des couleurs ! Après la brillante performance de Joaquin Correa avec l’Inter Milan ce week-end, c’est au tour de Nemanja Radonjic, ancien ailier de l’Olympique de Marseille, de s’illustrer en Ligue des champions. Ce mercredi soir, l’ex-Marseillais a marqué les esprits lors de la victoire éclatante de l’Étoile Rouge de Belgrade contre Stuttgart (5-1).

Arrivé à l’Étoile Rouge de Belgrade l’été dernier, Nemanja Radonjic a joué un rôle clé dans le premier succès des Serbes en Ligue des champions cette saison. En entrant en jeu à la 67e minute, l’ancien joueur de l’OM a inscrit un doublé décisif, contribuant largement à la large victoire des siens face au VFB Stuttgart. Ce doublé en Ligue des champions marque un tournant pour le joueur, qui n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis plus d’un an. Sa dernière réalisation remontait à septembre 2023, lorsqu’il portait les couleurs du Torino en Serie A, où il avait également signé un doublé.

Un doublé décisif pour Radonjic avec l’Étoile Rouge de Belgrade

Un ancien de l’OM marque en Ligue des champions 🔥 Nemanja Radonjic permet à l’Étoile Rouge de mener 4-1 face à Stuttgart !#FKCZVfB | #UCL pic.twitter.com/qRxt8oUqE0 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 27, 2024

Ce doublé de Nemanja Radonjic en Ligue des champions est une belle revanche pour l’ex-Olympien qui a bien du mal à faire une carrière linéaire…