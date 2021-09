Ex OM : Nouveau coup dur pour le maudit Morgan Sanson !

Transféré à Aston Villa l’hiver dernier après avoir passé quatre années à l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson connaît des débuts difficiles avec son nouveau club. En effet l’ancien marseillais vient de rechuter une nouvelle fois…

Alors qu’il avait passé quatre saisons sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Morgan Sanson a quitté le club pour rejoindre Aston Villa l’hiver dernier. Évalué à 15 millions d’euros, son transfert n’a pour l’instant pas tenu toutes ses promesses. En effet, après avoir été gravement blessé au genou la saison passée, l’ancien milieu de terrain de l’OM a annoncé sur son compte Twitter avoir une nouvelle fois subi une blessure.

Gutted with the bad news.. It’s not a big injury but unfortunately we see each other after the international break.. Can’t wait to go back on the pitch again.. 💪🏼 Thank’s all for your support ❤️ pic.twitter.com/yYP3j6I1Pm

— Morgan Sanson (@Morgan_Sanson8) September 24, 2021