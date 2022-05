OM: Les South Winners mettent le feu pour leur 35 ans !

Marseille était en feu hier soir ! A l’occasion de leur 35ème anniversaire, les South Winners ont enflammé le Vieux-Port.

Les South Winners n’ont pas attendu la rencontre face à Lyon pour fêter dignement leur 35ème anniversaire. En effet, le groupe de supporters mythique de l’Olympique de Marseille a défilé sur le Vieux-Port en faisant le show. Les habitués du Virage Sud ont éclairé la ville avec leurs fumigènes et leurs feux d’artifices. Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont partagé les images et ont montré leur admiration pour ces supporters. Le maire Benoît Payan a lui aussi rendu hommage aux supporters sur son Twitter.

⚪️🔵 Bon anniversaire aux South Winners !

Win for us, et depuis 1987 ! #TeamOM pic.twitter.com/zvhjLnvIrW

— Benoît Payan (@BenoitPayan) April 30, 2022