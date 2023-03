Ex OM : Nouveau poste prestigieux pour Marcelo Bielsa ?

Quelques mois après son départ de Leeds, Marcelo Bielsa serait sur le point de retrouver un poste !

Après son départ de Leeds l’année dernière, Marcelo Bielsa est toujours sur le marché des entraîneurs. Un temps annoncé du côté d’Everton, de l’Athletic Bilbao et même de la sélection mexicaine, El Loco pourrait reprendre du service dans les prochains jours. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille devrait une nouvelle fois entrainer une sélection nationale. S’il a déjà été le sélectionneur de l’Argentine (1998-2004) et du Chili (2007-2011), Marcelo Bielsa pourrait reprendre une nouvelle nation sud-américaine !

Selon Fabrizio Romano, les informations de Joaquin Bruno et César Luis Merlo seraient avérées. Marcelo Bielsa serait actuellement en négociation avec la fédération uruguayenne de football pour devenir le prochain sélectionneur national. Les discussions se poursuivraient, et si rien n’a encore été signé, un accord pourrait rapidement être trouvé entre les deux parties. El Loco pourrait ainsi succéder à Marcelo Broli à la tête de l’Uruguay. La Céleste reste sur une Coupe du Monde très décevante. Elle avait été éliminée dès le premier tour de la compétition, terminant troisième de son groupe derrière le Portugal et la Corée du Sud.

Discussions ongoing between Marcelo Bielsa and Uruguay to become the new national team head coach. Talks are still in progress, waiting on full agreement 🚨🇺🇾 #Bielsa

Contract would be valid until the end of the World Cup qualifiers, as called by @JBruno84 @CLMerlo. pic.twitter.com/Kw4MDmCZQI

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 30, 2023