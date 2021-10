Ex-OM: Nouvelle aventure pour Nkoulou ?

L’ancien défenseur marseillais Nicolas Nkoulou va retrouver un club après avoir quitté libre le Torino. Il devrait s’engager du côté de Watford…

Selon les informations de Di Marzio, journaliste spécialisé sur le mercato, Nicolas Nkoulou va s’engager avec Watford. Le club anglais vient d’engager Claudio Ranieri en tant que coach. Il va rejoindre les Anglais librement, avoir ne pas avoir prolongé du côté du Torino…

A l’été 2019, son transfert avorté vers l’AS Roma avait énervé l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille :

Un homme se définit par le respect de sa parole – Nkoulou

« Je suis un homme loyal, honnête et entier. De toute ma carrière, aucun coéquipier, entraîneur ou dirigeant n’a jamais remis en cause mon professionnalisme et encore moins mon éducation. Un professionnel se doit d’informer son employeur s’il n’est pas dans les conditions optimales afin d’accomplir sa mission, ce qui a été respectueusement fait auprès du coach comme de mes coéquipiers (…) Pour moi, un homme se définit par le respect de sa parole. Malheureusement, j’ai compris que les engagements sont difficiles à tenir. J’ai bien pris note que mes dirigeants ont refusé mon départ cet été encore. » Nicolas Nkoulou – source : L’Equipe (06/09/19)