Ex OM: Ntcham tout proche de signer en Grèce ?

Prêté à l’Olympique de Marseille en hiver, Olivier Ntcham n’a pas été conservé par les dirigeants olympiens. Libre de tout contrat, il devrait s’engager avec un club grec.

L’Olympique de Marseille a tenté le coup avec Olivier Ntcham cet hiver. Prêté avec une option d’achat de 5M€ en provenance du Celtic, il n’aura jamais réussi à s’imposer. A son retour de France, le club écossais et le joueur sont parvenus à un accord. Le contrat du milieu de terrain a été rompu, et l’ancien élément de Manchester City s’est donc retrouvé libre de s’engager là où il le souhaite.

Tout proche de l’AEK ?

D’après Enwsi, média spécialisé sur l’AEK Athènes, le Français devrait s’engager ce mercredi avec le club grec. Il pourrait se relancer avec une demi-saison blanche du côté de l’Olympique de Marseille.

🔴 Selon Enwsi, Olivier Ntcham est arrivé à Athènes après avoir trouve un accord ! Le milieu français arrivera en tant qu’agent libre et signera son contrat avec l’AEK demain ! — AEK Athènes France (@AEK_France) June 8, 2021

Au moment de son arrivée, André Villas-Boas avait affirmé ne pas désirer Olivier Ntcham. Une information qu’avait démenti le joueur lui-même :

André Villas-Boas me connaissait bien, il était au courant — NTCHAM

« »On m’a rapporté ces paroles, ça m’a beaucoup surpris parce que quand j’ai fini l’Euro avec les Espoirs (en 2019), l’OM me voulait, Andoni Zubizarreta avait contacté mon entourage. Donc quand moi j’entends ça ensuite, ça me fait drôle. André Villas-Boas me connaissait bien, il était au courant. Son agent personnel voulait travailler avec moi, il demandait même un mandat exclusif sur Marseille que je n’ai pas accepté, et je pense que par la suite il s’en est suivi tout ça. Ça m’a beaucoup surpris, mais après j’ai fait abstraction de cette histoire parce que je suis heureux de venir à Marseille. Pour rien au monde j’aurais refusé de venir ici. J’ai positivé et j’ai regardé de l’avant. » Olivier Ntcham – Source : Conférence de presse (09/02/21)