Ex-OM : Ocampos continue sa saison de folie…

Élément très important de l’Olympique de Marseille de 2017 à 2019, Lucas Ocampos a rejoint l’été dernier le FC Séville. Pour sa première saison espagnole, il est en train de marquer les esprits…

Après sa victoire deux buts à zéro sur Majorque, le FC Séville est pratiquement qualifié en Ligue des Champions 2020/21. Il peut remercier Ocampos pour cela. Hier encore, l’ex-marseillais a débloqué la situation sur penalty… avec au passage une petite feinte du regard !

Le penalty à l’aveugle après la parade décisive en tant que gardien

Sa fantaisie décisive sur penalty arrive après un autre but la semaine dernière… et une parade décisive dans les arrêts de jeu. L’Argentin avait pris la place de son gardien de but expulsé et sauvé les trois points pour son équipe.

Lucas Ocampos a sauvé le FC Séville de l’égalisation d’Eibar en réalisant une parade sur un tir à bout portant du gardien adverse. 💪 Oui, y’a rien qui va dans cette info, et pourtant ça s’est passé… pic.twitter.com/36fImlVkrX — Actu Foot (@ActuFoot_) July 6, 2020

16 buts toutes compétitions confondues, une parade décisive, pas de doutes, le FC Séville a fait une bonne affaire l’an dernier…