Ex OM : Ocampos héros du match avec Séville (but, et parade décisive au poste de… Gardien)

L’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille Lucas Ocampos continue de briller en Espagne avec le FC Séville Il a été l’homme du match hier face Eibar, en Liga (1-0).

Le FC Seville de Lucas Ocampos affrontait hier Eibar lors du match de la 34e journée de Liga. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille s’est une nouvelle fois particulièrement illustré. En effet l’international argentin a tout d’abord inscrit le seul et unique but de la rencontre, sa quinzième réalisations de la saison en championnat.



From playing under Ranieri in Ligue 2 some 8 years ago, to earning his first call-up to the Argentinean national team last year, to now have scored 15 goals this season in Sevilla’s bid for a CL spot under Lopetegui, Lucas Ocampos’ career might just be taking off! pic.twitter.com/oXWeiZW9iZ

— . (@hallowedsaber) July 6, 2020