Ex OM : Olmeta dézingue Eyraud et McCourt et pointe du doigt ce qui ne va pas dans le club !

Dans un entretien accordé au Figaro, Pascal Olmeta n’a pas caché son désamour pour le travail effectué par le président Eyraud et Frank McCourt, l’actionnaire.

Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt en ont pris pour leur grade ce mercredi dans le Figaro. Pascal Olmeta, ancien joueur de l’Olympique de Marseille a commenté la gestion de la direction actuelle.

Je ne ressens pas cette mentalité de gagnant qui doit transpirer partout dans le club — OLMETA

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas du tout en accord avec ce que le président et l’actionnaire ont mis en place.

« Les dirigeants actuels, même si je ne doute pas qu’ils travaillent, semblent s’accommoder de la situation. Je ne ressens pas cette mentalité de gagnant qui doit transpirer partout dans le club. L’OM est encore pire qu’un club de seconde zone en Europe, ça ne choque personne au club de voir l’équipe absente autant de temps en Ligue des champions. (…) Je ne vais pas dire que je pourrais faire mieux, mais les anciens joueurs pourraient sans problème apporter quelque chose de différent. Quand tu vois le potentiel du club, la passion et les choix qui sont faits ces dernières années, il y a de quoi se poser des questions sur la direction prise et les ambitions réelles des patrons actuels. (…) Je n’ai aucun rapport avec le patron ou Eyraud. McCourt, ça m’est arrivé d’être à côté de lui au Vélodrome, s’il sait qui je suis, je me les coupe… »

Pascal Olmeta – Source : Figaro