Vente OM : « C’est ce qu’il faudra faire, car plus tu attends… »

Après un été plein de rumeurs autour d’une vente de l’OM, le clan Ajroudi a finalement arrêté de communiquer. Pour autant, les déficits financiers sont toujours là et certains comme Pascal Olmeta espèrent toujours une vente…

Interrogé par le Figaro, Pascal Olmeta milite pour une vente du club dans les deux années à venir afin d’en améliorer la compétitivité…

si tu n’es pas tout le temps en Ligue des Champions, il faudra dire stop — Olmeta

« J’apprécie le travail de Villas-Boas, la star de l’équipe avec Steve Mandanda. C’est un excellent entraîneur, il fait passer des émotions, semble maîtriser les choses. Mais quand vous voyez qu’il était à deux doigts de quitter le club à l’intersaison, ce n’est pas comme ça que tu te projettes dans l’avenir. Le manque de continuité est un vrai problème à l’OM. La vente du club et les départ des actionnaires actuels ? C’est ce qu’il faudra faire. Car plus tu attends, plus tu perds du temps. Il faut savoir ce qu’on veut… Si, dans les deux années qui arrivent, tu n’es pas tout le temps en Ligue des Champions, il faudra dire stop ».

Pascal Olmeta – source : Le Figaro (20/10/2020)