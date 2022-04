Ex OM : Papin milite pour voir cet attaquant avec l’Equipe de France au Mondial 2022 !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Jean-Pierre Papin s’est exprimé sur Europe 1 à propos des performances d’Olivier Giroud. Il aimerait le voir en Equipe de France pour le prochain Mondial au Qatar.

L’Equipe de France s’est transformé à l’aube de l’Euro 2020 joué en 2021 à cause du COVID-19… Le retour de Karim Benzema a quelque peu changé la donne avec notamment la mise à l’écart d’Olivier Giroud.

Didier Deschamps doit appeler Giroud pour la Coupe du monde au Qatar, c’est une certitude — Papin

Pourtant le buteur français réalise de bonnes performances avec l’AC Milan depuis son départ de Chelsea. C’est d’ailleurs ce que souhaite souligner Jean-Pierre Papin, ancienne légende du football français qui a reçu le Ballon d’Or.

A LIRE AUSSI : OM : L’indispensable homme de l’ombre Valentin Rongier !

JPP a expliqué au micro d’Europe 1 qu’il veut absolument voir Olivier Giroud avec l’Equipe de France pour la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu cet hiver au Qatar. Lors du dernier rassemblement, l’attaquant a été appelé à la place de Benzema, blessé. Il a été décisif et s’approche dangereusement du record de but de Thierry Henry (51) avec 48 réalisations !

« C’est quelqu’un qui ne lâche jamais, c’est un tueur de surfaces, un vrai buteur comme il n’y en a plus et comme on n’en fait plus. Parce que des buteurs comme ça, il n’y en aura plus beaucoup. Aujourd’hui on mise plus sur la vitesse, sur trois attaquants, peut-être même quatre. Mais quand tu en as un, il faut jouer avec. Milan l’a bien compris et ils ont formé leur équipe autour de lui, ça le met en valeur et ça le met en confiance. (…) Pour moi, Didier Deschamps doit l’appeler pour la Coupe du monde au Qatar, c’est une certitude. Ça donnerait une autre solution au cas où tu serais en danger. Pour la saison qu’il fait, je pense qu’Olivier mérite quoi qu’il arrive. » Jean-Pierre Papin – Source : Europe 1 (09/04/22)