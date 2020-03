Ex OM : Patrice Evra, adoubé par une légende de Premier League !

Dans un entretien accordé à So Foot, Robin Van Persie n’a pas hésité à couvrir Patrice Evra d’éloges sur son attitude.

Rayé sur les réseaux sociaux et victime de l’image que l’on a de ces dernières prestation en France avec l’OM, Patrice Evra est tout de même considéré comme un joueur d’exception par ceux qui l’ont côtoyé dans les vestiaires.

Evra, c’est un super professionnel et un gars super intelligent — EVRA

Interrogé par So Foot, Robin Van Persie a été dithyrambique à son sujet. L’international néerlandais qui est une véritable légende de Premier League a affirmé que c’était un leader et surtout un grand professionnel.

« Patrice Évra aussi était un vrai leader. J’étais assis à côté de lui pendant deux ans. Son désir de gagner, son énergie positive… Rejoindre ce Manchester-là, c’était détruire un plafond de verre, rendre certaines choses possibles. À l’entraînement, l’intensité était incroyable. Même dans un simple entraînement, tous ces gars-là faisaient tout pour gagner. Patrice Évra est impressionnant dans cette habitude à parler haut et fort, à provoquer pour insuffler de la confiance à l’équipe. Aujourd’hui, je sais qu’il fait des vidéos « drôles » , mais il ne faut pas croire, c’est un super professionnel et un gars super intelligent. Il parle cinq langues, il parle même coréen ! Son apparence physique montre à quel point il est professionnel, son esprit est aussi costaud que son corps »

Robin Van Persie – Source : So Foot