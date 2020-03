Mercato : Une bonne nouvelle dans le dossier Lihadji pour l’OM?

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe est revenu sur la situation actuelle du mercato des jeunes avec la crise du coronavirus. Le quotidien sportif affirme que cela pourrait être une bonne chose pour les clubs formateurs.

De nombreux jeunes joueurs n’ont pas encore signé leurs premiers contrats professionnels avec leur club formateur. Avec la concurrence et le marché international, il est devenu difficile pour ces écuries de conserver leurs talents.

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe a consacré un article à ce sujet. Le mercato des jeunes est, comme celui de leurs ainés, tronqué par la crise du coronavirus. Un recruteur d’un grand club européen s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes du quotidien sportif.

« C’est sûr qu’il est probable qu’on ne puisse pas proposer des primes à la signature aussi importantes qu’habituelle et c’est un facteur de décision très important dans certains dossier. On est aussi privés d’une période où on occupe traditionnellement le terrain pour observer les joueurs et discuter avec leurs entourages. Et la suite est déjà tronquée puisque les phases finales des Championnats nationaux des moins de 17 et 19 ans ont été annulées… »

Un recruteur d’un grand club européen – Source : L’Equipe

Lihadji laisse planer le doute…

En bref, cela pourrait être une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille. En manque de moyen pour signer les joueurs et surtout en manque d’informations sur les jeunes, les clubs européens devraient moins se ruer sur le talent marseillais Isaac Lihadji avec qui les négociations sont compliquées. Le club pourrait donc avoir une chance de le conserver, d’autant plus que le joueur a récemment posté des photos sur son compte Instagram qui laissent planer le doute…