Ex OM : Patrice Evra envoie un message fort à Kylian Mbappé sur son attitude !

Interrogé par Le Parisien, Patrice Evra s’est exprimé sur plusieurs sujets épineux et notamment sur l’attitude de certains joueurs. Il envoie un message fort à Kylian Mbappé.

Passé par l’Olympique de Marseille, Patrice Evra est très connu pour sa personnalité fantasque et ses vidéos publiées sur les réseaux sociaux. L’ancien latéral gauche a livré une interview au Parisien et a évoqué plusieurs sujets de société.

Questionné sur l’attitude des joueurs, il a envoyé un message fort à Kylian Mbappé. Considéré comme le futur du football français, il n’a pas vraiment une personnalité qui se dégage. Du moins, il ne la montre pas dans les médias ou sur les réseaux sociaux… Patrice Evra aimerait voir le jeune attaquant se débrider un peu !

«Il possède une bonne éducation. J’aimerais voir Kylian déraper. Je le trouve trop formaté. Je l’adore, mais il est trop clean et ça cache quelque chose. Quand je l’entends parler, j’ai l’impression d’entendre un politicien. Sur le terrain, j’espère qu’il pensera à l’équipe et non à ses objectifs personnels parce que la star, c’est l’équipe, et pas seulement un seul joueur» Patrice Evra – Source : Le Parisien (12/01/22)