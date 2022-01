OM : Un nouveau gros coup dur pour Sampaoli face au LOSC?

Après les absences de Gerson, Milik et Alvaro pour cause de COVID-19, deux autres joueurs ont été testés positifs à l’Olympique de Marseille selon L’Equipe. Il s’agirait de William Saliba et Luan Peres !

Gros coup dur pour Jorge Sampaoli ! Depuis le début de l’année civile 2022, les absents liés au COVID-19 s’enchaînent. Pour la première rencontre face à Chauvigny en Coupe de France, le coach argentin n’a pas pu compter sur Konrad De la Fuente.

Saliba et Luan Peres positifs au COVID-19

Le match à Bordeaux (victoire historique sur le score de 1-0 grâce à Ünder) a également été impacté par ces absences avec Gerson, Milik ainsi qu’Alvaro Gonzalez. Ce mercredi, le journal L’Equipe nous informe que deux nouveaux cas sont apparus côté marseillais !

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Une piste déjà abandonnée par Boubacar Kamara?

Jorge Sampaoli devra faire sans deux de ses cadres : William Saliba et Luan Peres. Les deux défenseurs centraux auraient été testés positifs à la COVID-19 et pourraient donc être absents pour la rencontre face au LOSC. Ils ont été placés à l’isolement selon le quotidien sportif et devraient être re-testés dans les prochains jours afin d’assurer leur présence ou non pour la réception de ce dimanche.

Le Covid va être déterminant dans les prochaines semaines — Sampaoli

« Je pense que le Covid va avoir un rôle très important sur la suite de la saison, avec de plus en plus de cas positifs en France et dans le monde. La diffusion est même plus rapide qu’au début de la pandémie, les chiffres ne feront que grimper. Ici, à l’OM, il y a pour l’instant deux cas seulement, deux joueurs qui seront forfaits pour le match à venir, dimanche. Tout le reste du groupe est disponible, mais il faudra être très prudent, le Covid va être déterminant dans les prochaines semaines. Quant à Valentin Rongier, il ne s’est pas entraîné hier (jeudi) et aujourd’hui (vendredi), il est touché au pied, il est revenu de vacances ainsi. Son état ne s’est pas amélioré ces dernières heures. On va attendre de voir s’il se sent mieux ce week-end. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

#Sampaoli : « Les absences, nous avons des cas de COVID-19 mais il y a aussi des gênes. Je ne donnerai pas les noms mais Mandanda a eu un problème à l’entraînement » #FCGBOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 6, 2022