Ex-OM : Pendant ce temps-là, Garcia fait du Garcia (« accord total », « ce n’est pas le score »)…

Les supporters de l’Olympique de Marseille sont passés l’année dernière de la communication bornée et absurde de Rudi Gacia à la savoureuse transparence d’André Villas-Boas. Qu’on se le dise, Garcia, lui, n’a pas changé…

Toujours présent pour cette reprise sur le banc lyonnais, l’ex-entraîneur de la Roma a repris de plus belle avec des contradictions évidentes pour aller dans le sens de la direction et des formules footballistiques dont lui seul a le secret…

Le grand écart pour terrier, le score qui n’est pas le score pour l’amical…

« Je veux que Martin Terrier reste au club. Il a de très grandes qualités. J’ai discuté avec lui. On ne peut pas lâcher des joueurs avant les prochaines grandes échéances »

Rudi Garcia – Source : Foot Mercato le 1er juillet

« Je suis en total accord avec ma direction sur le fait d’avoir lâché Martin (officiel à Rennes). Parce qu’on était trop nombreux devant. Quand on a des opportunités et des demandes, on les écoute, les évalue et on y répond favorablement ou pas. Pour Martin, comme pour nous par rapport à l’effectif, c’était une bonne opportunité »

Rudi Garcia – Source : RMC Sport le 15 juillet

« (Après avoir battu le Celtic 2-1 en amical) Franchement, 2-1 ce n’est pas le score final, ça doit être un score beaucoup plus large pour nous et je me serais bien passé d’avoir encaissé ce but. En deuxième période on a eu assez d’occasions pour en mettre plus mais, bon, l’objectif c’était de gagner, il est atteint. »

Rudi Garcia – Source : L’Équipe le 18 juillet