Mercato concurrent OM : Après Terrier, Rennes attend encore 3 renforts !

L’Olympique de Marseille est en grande difficulté sur le plan financier. Sa marge de manœuvre est donc relativement mince sur ce mercato. Du côté de la concurrence, à Rennes, Florian Maurice le directeur sportif attend encore 3 recrues…

Après avoir enregistrer le recrutement de Martin Terrier, le nouveau directeur technique du Stade Rennais Florian Maurice attend encore trois renforts sur ce mercato estival. Le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck s’est exprimé dans les colonnes de l’Equipe.

on avait évoqué quatre besoins, il en reste trois à satisfaire — Holveck

Nicolas Holveck s’est longuement entretenu dans L’Équipe ce vendredi. Le président du Stade Rennais a tenu à précisé que Florian Maurice étudierai la venue de trois renforts après Terrier pour compléter l’effectif de Julien Stéphan.

« Il ne faut pas oublier que Steven Nzonzi n’a pu disputer que cinq matches en février-mars. On peut le compter comme un renfort, et pas des moindres. Après, on avait évoqué quatre besoins, il en reste trois à satisfaire. On est dans les temps de passage, c’est un mercato où il ne se passe pas grand-chose tant que tous les Championnats ne sont pas terminés, et on est déjà très contents que le prêt de Steven ait été prolongé. Et on est contents de l’arrivée de Martin Terrier, qui montre aussi la dimension prise par le Stade Rennais. » Nicolas Holveck – Source : L’Equipe (17/07/2020)