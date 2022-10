L’ancien directeur sportif de l’OM, José Anigo est revenu dans Rothen s’enflamme sur sa mise en examen et raconte cette dure période qui se sera étirée sur plusieurs années.

Six ans après son départ de l’OM, José Anigo est sorti du silence sur sa mise en examen en juillet 2016 pour abus de bien sociaux, complicité et associations de malfaiteurs. L’ancien directeur sportif de l’OM a finalement été blanchi en février 2019. Il est revenu sur RMC dans Rothen s’enflamme sur la période de sa mise en examen et sur son départ de Marseille.

« On a eu droit à une histoire fantastique, beaucoup de gens ont oublié. Quand il y a eu une première histoire à Marseille où pendant 7 ans il y a eu une enquête qui était en cours, on était tous mis en examen. Au bout de sept ans, on vous dit ‘désolé il y a un non-lieu, merci à bientôt’. Sauf que pendant sept ans, tu t’es fait piétiner. (…) Je ne comprenais pas tout à fait. La garde à vue, ce n’est pas quelque chose qui est agréable. Quand tu fais quatre jours, c’est lourd. À la fin des quatre jours, tu ne comprends toujours pas pourquoi tu y as été. Je ne comprenais pas pourquoi Pape Diouf y était, pourquoi Dassier y était, pourquoi Perez y était, et ainsi de suite. Il y avait Julien Fournier, il y en avait beaucoup. Tous ces gens-là, comme moi, ont été blanchi. Sept ans quand même, c’est long. Les choses restent parce que les réseaux sociaux aujourd’hui font beaucoup de mal, ça détruit beaucoup de gens. Moi je n’ai plus envie d’avoir ça, j’ai juste envie de m’éloigner, qu’on me foute la paix. Pour qu’on me foute la paix, je suis allé assez loin. S’il faut que j’aille encore plus loin, j’irai encore plus loin. J’ai juste envie qu’on me laisse tranquille » José Anigo – Source : Rothen s’enflamme (14/10/2022)