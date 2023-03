Ex OM : Pour Pirès, c’est un manque de respect de donner le brassard à Mbappé !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Robert Pirès a critiqué le choix de Didier Deschamps de nommer Kylian Mbappé capitaine de l’équipe de France.

Avec les retraites internationales d’Hugo Lloris et Raphaël Varane, Didier Deschamps devait choisir un nouveau capitaine pour l’équipe de France, le sélectionneur des Bleus a choisi Kylian Mbappé plutôt qu’Antoine Griezmann. Un choix jugé irrespectueux pour Robert Pirès. Dans un entretien accordé à l’AFP, il estime que le brassard de capitaine aurait logiquement dû revenir au joueur de l’Atletico Madrid.

🎙️| Robert Pìrès (France legend) speaks on Kylian Mbappé being named France captain:

“A logical choice? Honestly, no. Considering his longevity, what he’s done down the years, I was expecting it to be Griezmann. It’s a lack of respect towards Antoine.”

“We must not forget what… pic.twitter.com/51FPZ25zsi

— Atletico Universe (@atletiuniverse) March 21, 2023