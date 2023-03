OM : « Vitinha ? La trêve internationale peut le relancer »

Recruté lors du mercato hivernal contre près de 30 millions d’euros, Vitinha continue de prendre son mal en patience sur le banc de touche à Marseille. Jean-Charles De Bono estime que la trêve internationale peut lui faire du bien et lui redonner confiance.

Arrivé à l’Olympique de Marseille au mois de janvier, l’hiver a été long pour Vitinha. L’attaquant portugais de 23 ans n’a disputé qu’une poignée de minutes depuis son arrivée et n’a toujours pas marqué le moindre but sous ses nouvelles couleurs. Il est même resté sur le banc lors des deux dernières rencontres de l’OM contre Strasbourg (2-2) et à Reims (1-2). Sélectionné avec les U21 du Portugal, l’ancien joueur de Braga devrait évoluer à la pointe de l’attaque pour les deux matchs de qualification pour l’Euro u21. Jean-Charles De Bono estime que la trêve internationale peut lui redonner confiance avant de revenir à Marseille.

À LIRE AUSSI : OM : De Bono emballé par ce remplaçant (qui lui rappelle Vercruysse)

Il va retrouver du rythme et de la confiance

« La trêve internationale va lui faire du bien. À Marseille, il s’entraîne mais il ne joue pas. Il part en sélection avec les espoirs du Portugal, il va être titulaire. Ça va lui faire du bien. Il va retrouver du rythme et de la confiance. Il suffit qu’il marque un but pour qu’il revienne à Marseille plus motivé que jamais. Ça peut nous servir pour la fin de la saison. Aujourd’hui, on se pose beaucoup de questions sur Vitinha. Quelles sont ses qualités ? Quels sont ses défauts ? On ne peut pas savoir puisqu’on ne l’a pas vu jouer. Si l’OM l’a choisi, il doit avoir des qualités pour jouer à un haut niveau de performance. C’est un très gros investissement, le plus gros transfert de l’histoire du club. Il a beaucoup de pression. » Jean-Charles De Bono – Football Club de Marseille (20/03/2023)

Mercato OM : « Vitinha joue encore moins que Bamba Dieng » – https://t.co/TjZwr8r7UJ pic.twitter.com/jW2zzlLEiF — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 20, 2023

On verra le vrai Vitinha la saison prochaine

« Il est jeune, il faut lui laisser le temps. Il existe un écart entre les championnats portugais et français. Et l’OM est un club très exigeant, avec beaucoup de pression, plus qu’à Braga. Un club avec un groupe plus compétitif où il est difficile de percer aux côtés d’un Alexis Sanchez. On verra le vrai Vitinha la saison prochaine… » Antonio Soares – Source : La Provence (17/03/23)