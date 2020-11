Ex OM : Première convocation chez les Espoirs pour ce joueur formé à Marseille !

Entré à la mi-temps de la rencontre face à Brest avec le LOSC Isaac Lihadji a été décisif sur le but de Yilmaz. Malgré la défaite des Lillois (3-2), l’ancien Marseillais a fait forte impression, et il est récompensé.

Dans l’obligation de déclarer forfait pour les matches avec les Bleuets, Jonathan Ikoné est directement remplacé par Isaac Lihadji. Ce dernier avait justement remplacé son coéquipier du LOSC lors de la rencontre face à Brest, et a délivré une passe décisive à Burak Yilmaz.

Deux rencontres de qualifications à l’Euro Espoirs 2021

Isaac Lihadji est convoqué pour la première fois avec les Espoirs. L’ancien Marseillais profite du forfait de son coéquipier Jonathan Ikoné. Son entrée remarquée face à Brest (3-2) le week-end dernier aura suffi pour convaincre Sylvain Ripoll. Le joueur formé à l’OM pourra honorer sa première sélection le 12 novembre face au Liechtenstein ou le 16 novembre face à la Suisse dans le cadre des éliminatoires de l’Euro Espoirs 2021. L’équipe de France Espoirs est quasiment qualifiée pour l’Euro 2021 avant même ses deux derniers matchs. La France est actuellement 2e de sa poule, à trois points de la Suisse. Les joueurs de Ripoll sont actuellement les meilleurs deuxièmes sur l’ensemble des neuf groupes. L’Euro 2021 se disputera en Hongrie et en Slovénie, avec une première phase de poules entre le 24 et le 31 mars et un Final 8 du 31 mai au 6 juin. La finale est programmée à Ljubljana, la capitale de la Slovénie