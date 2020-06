Ex OM : Quand Barton ne comprenait absolument rien aux consignes d’Elie Baup !

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Joey Barton s’est remémoré les entraînements avec Elie Baup. Le Britannique ne comprenait pas toujours ce que son coach lui demandait de faire…

Joey Barton restera certainement dans les mémoires des supporters de l’Olympique de Marseille. Pas tant pour sa qualité de joueur mais surtout pour ses chamailleries avec André Pierre Gignac et son clash avec Zlatan Ibrahimovic.

il criait « English ! English ! », le seul mot qu’il sait dire en anglais — BARTON

Ce dimanche dans L’Equipe, l’Anglais est revenu sur les entraînements avec Elie Baup… Quand le coach lui donner des consignes, il ne comprenait pas toujours à cause de son accent très prononcé.

A LIRE AUSSI : Mercato : Barton n’exclut pas un retour à l’OM !

Des moments où je ne comprenais pas les consignes d’entraîneur? Oh, il y en a eu tellement ! Surtout quand l’entraîneur était Élie Baup. Je ne parle pas français, mais je crois qu’il ne parle pas vraiment français non plus, si ? Cet accent ! Même les Français avaient du mal à le comprendre parfois, alors franchement, quelles étaient mes chances ? Il essayait de me parler. Il prenait sa grosse voix et prononçait des sons bizarres, je ne comprenais rien. Il voyait que je ne comprenais rien, ça l’énervait alors il criait « English ! English ! », le seul mot qu’il sait dire en anglais. Au bout d’un moment, je laissais tomber et je disais : « Ah OK ! D’accord ! Compris ! » Parfois, je respectais les consignes par miracle, parfois pas du tout. »

Joey Barton – Source : L’Equipe