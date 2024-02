Ex OM : Quand Ben Arfa voulait « taffer » Bassong !

Au micro de RMC ce vendredi, Sébastien Bassong s’est exprimé sur la seule fois où il a joué contre Hatem Ben Arfa en Angleterre. Le défenseur s’est fait provoquer par le milieu offensif français !

Hatem Ben Arfa a l’image du joueur dribbleur et charieur dans le football. Sébastien Bassong raconte sur RMC une anecdote qui va justement dans ce sens ! Le milieu offensif français l’a rendu fou durant une rencontre de Premier League où il ne voulait que jouer face à lui !

« Drogba? Ce n’était pas le joueur qui m’a fait le plus souffrir, de part nos caractéristiques physiques et nos combats. Moi c’était plus compliqué avec les petits joueurs véloces type Aguero, Tévez… Drogba a marqué contre moi mais j’avais moins de problème à jouer contre lui. Ben Arfa à Clairefontaine… J’ai joué contre lui en Premier League quand il était à Newcastle et moi à Tottenham, se souvient Bassong. Pour la petite anecdote, la seule fois où j’ai joué contre lui en Angleterre, il est rentré, il voulait me dribbler moi plus que jouer pour l’équipe. Je lui ai mis une claque derrière la tête et je lui ai dit : joue correctement ! Il n’arrêtait pas de me dire : je vais te taffer, je vais te taffer ! Jouer contre lui… c’était mon frère ! Il a déjoué et voilà ! »

Il était du niveau de Messi, il faisait ce qu’il voulait

Souvent considéré comme étant l’un des pires gâchis du football français, Hatem Ben Arfa a une nouvelle fois été cité comme le joueur le plus fort avec lequel un ancien de l’OM a évolué. Cette fois-ci, il s’agit de Souleymane Diawara avec qui il a partagé le maillot de l’Olympique de Marseille. « Quand Hatem (Ben Arfa, son partenaire à l’OM entre 2009 et 2011) avait envie de faire mal, il était du niveau de Messi, il faisait ce qu’il voulait. S’il était dans cet état d’esprit là, la consigne entre nous c’était : « Dès qu’on a le ballon, on le file à Hatem. »