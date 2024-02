OM : « Est-ce que le joueur est irréprochable ? »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans notre émission FCM, le créateur de contenu sur Youtube CM Football est revenu sur le cas Jonathan Clauss.

Pour rappel, l’international français a été vivement critiqué par le club marseillais après le match de Monaco et les examens qui ont indiqué aucune blessure. Depuis, son engagement à l’OM est remis en cause.

Invité dans notre émission, le youtubeur CM Football a analysé la situation de Clauss à l’Olympique de Marseille.

« Est-ce que le joueur est irréprochable ? Si le joueur est irréprochable et qu’il se retrouve dans cette situation là, je comprends le joueur. Maintenant si le club se permet aussi de pouvoir avoir ce type de discussions et de faire fuiter ces informations là, est-ce que le joueur est irréprochable ? Et ça c’est aussi un élément parce que quand t’es patron et que t’as un salarié, si t’estimes qu’il donne pas assez… Il y a peut-être eu ces discussions en interne est-ce que l’on sait ou pas je sais pas. »

Le club reproche aux joueurs plusieurs choses à son défenseur : des retards à l’entraînements, une implication jugé insatisfaisante, le fait de se préserver pour l’EURO avec comme exemple sa sortie à la mi-temps contre Rennes et sa sortie sur « blessure » face à Monaco.

Toute l’histoire est partie de la sortie de Jonathan Clauss contre Monaco : en larmes sur le banc, il est vite réconforté par le staff médical, pas très inquiet, et ce diagnostic rassurant, paradoxalement, a fait vriller les dirigeants : ils en étaient sûrs, le latéral n’avait… pic.twitter.com/SRF8T6vXXj — #TeamOM Officiel (@TeamOM_Officiel) February 8, 2024

L’OM reçoit le FC Metz ce vendredi à 21h pour l’ouverture de cette 21ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Clauss ainsi que tous les autres marseillais auront tout intérêt à montrer un état d’esprit exemplaire ce soir, après les réunions avec les dirigeants puis avec les supporters cette semaine.