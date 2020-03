Ex OM : Quand Benjamin Mendy et André Pierre Gignac évoquent le départ de Bielsa !

En période de confinement, de nombreux joueurs se rejoignent en Live sur Instagram pour tuer le temps. Ce vendredi soir, Benjamin Mendy et André Pierre Gignac en on fait un et ont évoquer le départ de Marcelo Bielsa.

Les deux anciens joueurs de l’Olympique de Marseille, André Pierre Gignac et Benjamin Mendy ne cachent pas leur amour pour le maillot bleu et blanc. Depuis leur départ, les deux internationaux français suivent toujours les matchs de leur ancien club.

pour rire, j’ai dit « le coach va partir ! » 15min après, ils disent qu’il se barre — MENDY

En cette période difficile de confinement dû à l’épidémie du coronavirus, Benjamin Mendy et André Pierre Gignac ont animé ensemble un Live sur Instagram, suivi par de nombreux fans. Ils ont évoqué leur confinement et forcément leurs années à l’OM. « Quand Marcelo Bielsa a dit : je pars, c’était chaud hein? », a balancé Gignac au cours de la discussion. Benjamin Mendy s’est souvient très bien.

« Tu te rappelles comment je suis rentré dans le vestiaire? On nous a dit qu’il fallait rester dans le vestiaire et moi pour rire, j’ai dit « le coach va partir ! » 15min après, ils disent qu’il se barre ! Toi, tu étais déjà parti. Les joueurs dans le vestiaire, je n’oublierais jamais… Ils étaient tous là à dire : vas-y moi aussi je vais partir ! Tout le monde est resté ! »

Benjamin Mendy – Source : Instagram (Live)