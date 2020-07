Ex OM : Quand Ribery se fait chambrer par le triple buteur de son équipe !

La Fiorentina s’est imposé 4-0 face à Bologne mercredi soir. Présent en tribune, car blessé à la cheville, Franck Ribery s’est fait chambrer par son coéquipier Federico Chiesa, auteur d’un triplé…

La Fiorentina s’est imposé largement et Chiesa s’est offert un triplé. L’attaquant de 22 ans a pris la direction des tribunes après son troisième but dans les dernières minutes du match. Il s’est dirigé vers son coéquipier Franck Ribéry pour lui coller une claque derrière la tête. L’intéressé a apprécié cette démarche et a tenté de lui rendre…

🇮🇹 Fiorentina

💥💥💥 Federico Chiesa marque un triplé… et vient chambrer Franck Ribéry dans les tribunes ! pic.twitter.com/9HKdZPrtup — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 29, 2020